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Аномальное тепло на Европейском юге



ИА "Метеоновости" / 13:32 Воскресенье, 10 ноября



В южных районах европейской территории осень в этом году удалась на славу. Аномально теплый октябрь передал эстафету ноябрю. Погода здесь не спешит вступить даже в осенний период, не говоря уже о зиме. В субботу в Краснодарском крае дневная температура легко преодолела двадцатиградусную отметку, а в Армавире ее максимальное значение составило +26 градусов, что стало суточным рекордом (предыдущий рекорд, +23.6, был установлен в 2016 году).



Благодаря сохранению антициклонального характера погоды и в ближайшие дни здесь будет тепло. Существенных осадков не ожидается, в ночные часы от 3 до 8 тепла, днем на большей части территории +9,+14, местами до +18, в Краснодарском крае +18,+23, местами до +25 градусов. На черноморском побережье дневная температура от 19 до 24 градусов, на азовском побережье +12,+17 градусов. / meteonovosti.ru /



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