

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 04:54 Понедельник, 11 ноября



Предстоящим днем столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона. При облачной с прояснениями погоде местами пройдет небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 9..11, по области 7..12 градусов. Ветер южный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 747 мм рт. ст..



В Москве и области характер погоды по влиянию на организм будет вполне индифферентный, без резких колебаний метеопараметров. Атмосферное давление будет слабо падать и фон его приблизится к нормальному. Благоприятным будет температурный и кислородный режим, повышенной сохранится влажность воздуха. Для лиц, не страдающих повышенной метеочувствительностью - это вполне комфортные погодные условия.



У многих людей при наличии синдрома хронической усталости, вегето-сосудистой дистонии появление симптомов недомогания и ухудшения самочувствия является своеобразной реакцией организма на изменения внешних условий.



Неустойчивые метеоусловия в переходные сезоны года часто становятся для метеочувствительных людей внешними факторами риска, поэтому необходимо повышать толерантность организма: чаще бывать на воздухе, не забывать о закаливающих и общеукрепляющих процедурах. Терренкуры, скандинавская ходьба, дыхательные упражнения, способны повышать защитные и адаптационные силы организма.



Геомагнитный фон 11 ноября прогнозируется спокойный с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



