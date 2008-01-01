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10 ноября в Крыму было +27!



ИА "Метеоновости" / 09:57 Понедельник, 11 ноября



В прошедшее воскресенье, 10 ноября, в одном из крупнейших городов Крыма - Симферополе - была зафиксирована рекордно высокая за всю историю инструментальных наблюдений температура +27,1. Прежний рекорд (+24,1) для этой даты, установленный в 2010 году, побит с большим перекрытием в 3 градуса.



Заметим, что очень теплая погода с температурой выше +20 держится в Симферополе уже целую неделю - с 4 ноября, при этом показания термометров все это время постепенно повышались.



В прошедшие сутки бывшая столица Скифского царства стала, пожалуй, самым жарким местом на всей территории России. А дело здесь не только в том, что погода была антициклональной и на небе вчера - ни облачка. Важную роль сыграл микроклимат города, имеющий выраженную континентальность. От уже довольно прохладного Черного моря (температура воды у берегов Крыма примерно +15..+17 градусов) Симферополь удален более, чем на 30 км. На побережье полуострова было заметно прохладнее.



В ближайшие несколько дней в центральных районах Крыма еще возможна температура выше +20, но до таких высоких отметок столбики термометров доберутся уже едва ли. / meteonovosti.ru /



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