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Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 10:12 Понедельник, 11 ноября



Миновала первая декада ноября и в историю наблюдений за московской погодой она войдет теплой. Средняя декадная температура воздуха оказалась выше нормы на 4 градуса, а в середине декады, 5 ноября, максимальная температура даже установила новый рекорд. Теплым ожидается и начало второй декады последнего осеннего месяца. После кратковременного похолодания, температура вновь устремится вверх. Ее максимальное значение в понедельник ожидается от 9 до 11 градусов. Но рекордной планки температуре достичь не удастся. В рекордсменах останется 2010 год, когда 11 ноября максимальная температура составила +14.5 градусов.



А самая холодная ночь этих суток отмечалась в далеком 1908 году. Под утро ударили нешуточные морозы, температура понизилась до -17.4 градусов, что также стало рекордом, но уже суточного минимума.



Сильными осадками отметился этот день в 2016 году. На Московскую землю вылилось 25 мм небесной влаги, то есть почти половина месячной нормы. / meteonovosti.ru /



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