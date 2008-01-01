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Новости погоды

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В Москве атмосферное давление превысит норму

ИА "Метеоновости" / 11:16 Понедельник, 11 ноября

  Первые день наступившей недели, видно устав от низких облаков, не пускающих солнечный свет на московскую землю, станет заключительным в череде моросящих осадков и со вторника погода измениться. Обширный арктический антициклон, центр которого находится далеко на востоке от столичного региона, в Ханты-Мансийском АО, начнет решительно оттеснять циклонические вихри на северо-запад. В результате этих перемен атмосферное давление на ЕТР будет расти и за сутки его значение увеличиться почти на 10 единиц.

11 ноября по области атмосферное давление составит 744 - 749 мм рт ст, что является нормой для данного региона. Но уже в утренние, часы 12 ноября, давление подрастет до 754 - 756 мм рт и в последующие дни текущей недели тенденция повышения фона атмосферного давления будет сохраняться. / meteonovosti.ru /
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