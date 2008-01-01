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Новости погоды

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Первая декада ноября вышла в число лидеров

ИА "Метеоновости" / 12:00 Понедельник, 11 ноября

  10 дней ноября 2019 год в Москве вошли в топ-10 самых теплых, начиная с 1948 года. Среднесуточная температура составила за эти дни +4,8 , превысив норму почти на 4 градуса!

Лидерство сохранилось за 2013 годом: тогда температура первой декады месяца побаловала жителей столицы до средних значений +8,0 градусов! Но все же и в этот год московская погода навела порядок: в последние пять дней ноября в столице на дорогах уже лежал снег.

Ноябрь 2019 года не станет исключением, температурный режим уже к концу недели, по предварительным прогнозам, вернется в климатические нормы и вопрос замены летней резины на зимнюю для автомобилистов к выходным станет вновь очень актуальным. / meteonovosti.ru /
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