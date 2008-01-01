|
|
|
Новости погоды
Первая декада ноября вышла в число лидеров
ИА "Метеоновости" / 12:00 Понедельник, 11 ноября
10 дней ноября 2019 год в Москве вошли в топ-10 самых теплых, начиная с 1948 года. Среднесуточная температура составила за эти дни +4,8 , превысив норму почти на 4 градуса!
Лидерство сохранилось за 2013 годом: тогда температура первой декады месяца побаловала жителей столицы до средних значений +8,0 градусов! Но все же и в этот год московская погода навела порядок: в последние пять дней ноября в столице на дорогах уже лежал снег.
Ноябрь 2019 года не станет исключением, температурный режим уже к концу недели, по предварительным прогнозам, вернется в климатические нормы и вопрос замены летней резины на зимнюю для автомобилистов к выходным станет вновь очень актуальным. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.