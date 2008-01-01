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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:27 Понедельник, 11 ноября

  В 12 часов в Москве облачно, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 7,5..7,9 градуса; Северном 7,1..7,8 градуса, Северо-восточном 7,2..7,9 градуса, Восточном 7,2..7,4 градуса, Юго-восточном 7,5..7,8 градуса, Южном 7,1..8,0 градуса, Юго-Западном 6,7..7,6 градуса, Западном 6,2..7,4 градуса, Северо-западном 7,3..7,8 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура 6,6 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 6,7..8,5 градуса. / meteonovosti.ru /
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Факт
15:00
местное
+9
Вт.
12 ноя.
+8
Ср.
13 ноя.
+5
Чт.
14 ноя.
+6
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Ниамей		 -31
Удачный

некомфортное место: Пуэрто-де-Навасеррада
комфортное место: Тхайнгуен

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