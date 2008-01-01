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Новости погоды

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Теплое начало ноября в Москве не отменяет зиму..

ИА "Метеоновости" / 13:02 Понедельник, 11 ноября

  Хмурые, но очень теплые дни ноября распрощаются со столицей. Низкие облака и моросящие осадки атлантических циклонов берегли москвичей от морозцев, а арктический антициклон приблизит столичный регион к зиме.

Погода новой недели должна внести коррективы в развитие синоптических процессов. Обширный антициклон, объял своим влиянием уже большую часть регионов России. Он оттеснил циклонические вихри Атлантики на северо-запад , блокируя их перемещение на восток. В центре России атмосферное давление начнет расти, в облаках станут появляться просветы. Адвекция холодного воздуха, в сочетании с ночным выхолаживанием, приведет к понижению температуры до отрицательных значений.

Во вторник, 12 ноября, циклон, окончательно покинет московский регион, пролив прощальные дожди по северо-западным округам. Температура воздуха в течение суток в Москве 4..6, по области 2..7 градусов.

В среду, 13 ноября, в ночь в столичном регионе прояснеет, температура в Москве понизиться до -1..+1 градуса, а по области, при переменной облачности подморозит до -3 градусов. В дневные часы на время проглянет солнце и температура воздуха повысится до 5..7 градусов.

В четверг и пятницу, благодаря антициклону, осадков не ожидается. Ночью в Москве около +1..+3 градусов, по области до -1, а днем еще по-осеннему тепло 5..7 градусов.

На такое, почти весеннее тепло, местами в столичном регионе отреагировали растения. Но теплый ноябрь не отменяет зиму. По статистике, зима приходит в Москву в конце ноября, даже если последний месяц осени был очень теплым.

Так в ноябре 2013 года, с положительной аномалией температуры в Москве +5,2 градуса, последняя пятидневка месяца была уже со снегом и морозцем. / meteonovosti.ru /
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