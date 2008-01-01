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Новости погоды

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О проливных дождях и ветре в Бангладеш

ИА "Метеоновости" / 13:54 Понедельник, 11 ноября

  Коварное тропическое возмущение, которое пересекло Вьетнам, Камбоджу и Таиланд, возродилось над теплыми водами Бенгальского залива, став тропическим циклоном "Булбул".

В субботу тропический циклон "Бульбул" со скоростями ветра до 30м/с (более 100 км/ч) вышел на Бангладеш. На страну обрушились сильнейшие ливни, за сутки местами на побережье выпадало до 200 мм осадков. Отмечались нагонные волны двухметровой высоты, что привело к подтоплению прибрежных территорий.

В столице страны, городе Дакка, ливни были менее интенсивными, до 30 мм за 12 часов, и ветер здесь значительно не усиливался.

От падения деревьев при шквалистом ветре на побережье страны пострадали люди, нанесен ущерб и мангровым лесам.

Метеорологическое управление Бангладеш отметило, что за последние десятилетие частота и интенсивность циклонов в Индии и Бангладеш возросла, но число пострадавших уменьшилось, в результате своевременных мер по эвакуации жителей. / meteonovosti.ru /
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