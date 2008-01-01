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Новости погоды

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Погода в Санкт-Петербурге меняется

ИА "Метеоновости" / 14:40 Понедельник, 11 ноября

  Циклоническая депрессия на северо-западе страны еще всеми силами старается сохранить свое господство. Западные потоки поставляют в регион комфортный атлантический воздух. Но они начинают сдавать позиции и вчерашний воскресный день был гребнем ноябрьской волны тепла для Ленинградской области. Так в Тихвине, Санкт-Петербурге и Пскове были побиты рекорды аж 1939. Здесь воздух прогрелся до 8,8, 10,1 и 11,5 градусов соответственно. Такие температуры превышают климатическую норму на 6-8 градусов!

Однако, уже к вечеру, 11 ноября, Санкт-Петербург и соседние регионы окажутся под влиянием тыловой части циклона. Ведущий поток, формирующий погодные условия, начнет постепенно смещается к югу, но там вопреки ожиданиям, расположена арктическая ложбина холода. А это значит, что в ночь на 12 ноября температура воздуха начнет понижаться и к утру составит 1..3 градуса, днем не выше 2..4 тепла. Атмосферное давление резко начнет расти и северо-запад ЕТР окажется в зоне барических градиентов. Порывистый ветер и кратковременные ливневые осадки будут омрачать настроение жителей всю рабочую неделю. Но все же температурный фон продолжит превышать норму и до отрицательных значений дело не дойдет. / meteonovosti.ru /
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