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Новости погоды

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О погоде вечером в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 15:28 Понедельник, 11 ноября

  Погоду в столичном регионе будет определять теплый сектор циклон с центром над Ленинградской областью. При сплошной облачности местами возможен слабый дождь. Температура воздуха в Москве +7..+9 градусов, по области +5..+9 . Ветер южный 5-10 м/с. Относительная влажность воздуха 85-90% . / meteonovosti.ru /
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Ниамей		 -31
Удачный

некомфортное место: Пуэрто-де-Навасеррада
комфортное место: Тхайнгуен

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