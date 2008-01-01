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О погоде вечером в Москве и области



ИА "Метеоновости" / 15:28 Понедельник, 11 ноября



Погоду в столичном регионе будет определять теплый сектор циклон с центром над Ленинградской областью. При сплошной облачности местами возможен слабый дождь. Температура воздуха в Москве +7..+9 градусов, по области +5..+9 . Ветер южный 5-10 м/с. Относительная влажность воздуха 85-90% . / meteonovosti.ru /



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