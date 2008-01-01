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Якутия полновластно обладает титулом "полюс холода"



ИА "Метеоновости" / 16:07 Понедельник, 11 ноября



Российская Якутия является монополистом на "полюса холода" . Здесь их насчитывается не меньше дюжины. Но самыми именитыми по праву считаются Верхоянск и Оймякон. Пока пальму первенства держит Верхоянск, с абсолютным минимумом температура -67,8 градусов, зафиксированным в феврале 1892 года. Оймякон отстает всего на 0,1, здесь абсолютный минимум составляет - 67,7 (февраль 1933 года).



Феномен якутских холодов объяснили физики атмосферы из Главной геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова и Института мерзлотоведения СО РАН. Причиной низких абсолютных минимумов в Восточной Сибири служит выхолаживание земной поверхности и нижних слоев атмосферы в вогнутых формах рельефа.



Над Центральной Якутией и Яно-Оймяконским плоскогорьем с ноября по март простирается отрог Сибирского антициклона. Антициклональный тип погоды, безветрие, плохие условия солнечной радиации (постоянно затянутое облаками небо) и рельеф Оймяконской котловины в виде чаши ≈ все это способствует стеканию по ее стенкам холодного воздуха вниз. В итоге здесь возникает температурная инверсия: воздух с высотой становится не холоднее, а, наоборот, теплее. А у земли он самый холодный.



Похожая картина прослеживается в Верхоянске, только здесь температурная инверсия зимой возникает из-за стекания холодного воздуха с отрогов Верхоянского хребта (2,5-3,5 км над уровнем моря) в Верхоянск (137 м над уровнем моря).



Между двумя "гигантами" установилось своеобразное соперничество за право обладания титула "истинного" полюса холода Северного полушария. Ученые всерьез занялись этим вопросом 20 лет назад, пик их научных изысканий пришелся на вторую половину нулевых годов нашего столетия.



В итоге сложилась такая картина: Оймякон пока не дозрел до того, чтобы отобрать титул полюса холода у Верхоянска, но дрейф полюса холода в последние сто лет из Верхоянска в Оймякон очевиден.



В первой декаде ноября Верхоянск сохранил лидерство: минимальная температура воздуха здесь составила -40 градусов 10 ноября, против - 29 9 ноября в Оймяконе.



Но то, что в Якутию пришла зима всерьез и надолго факт неоспоримый



12 ноября в Верхоянске и Оймяконе небольшой снег, ветер южный слабый до 2-5 м/с, температура ночью -27:-22 , днем -19..-24. / meteonovosti.ru /



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