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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 07:12 Вторник, 12 ноября



Предстоящим днём в формировании погоды Московского региона начнутся значительные перемены: обширный арктический антициклон постепенно оттеснит циклонические вихри на северо-запад. Атмосферное давление резко вырастет и превысит климатическую норму, а температура воздуха понизится, но все же останется выше привычных значений. Относительная влажность сохранится высокой.



По данным Метеобюро Москвы и области сегодня 12 ноября ожидается облачная с прояснениями погода. Местами ещё пройдёт небольшой дождь. Максимальная температура воздуха будет отмечаться в начале дня и в Москве составит 4..6, по области 2..7 градусов. Ветер северо-западного направления 5-10 м/с, местами порывами 12-14 м/с.



Такую погоду сложно назвать комфортной. Из-за резких скачков атмосферного давления недомогание могут почувствовать люди с заболеваниями сердца и сосудов. Причем как гипертоники, так и гипотоники. В группе риска люди, перенесшие сосудистые катастрофы. При повышенной влажности воздуха нередко обостряются хронические болезни бронхов и легких, суставов и позвоночника. Также не стоит забывать и о том, что поздняя осень и предзимье - время, когда резко возрастает риск простудных заболеваний. Да и психологический дискомфорт из-за короткого светового дня и серого пейзажа за окном испытывают многие.



Чтобы подготовиться к длительному холодному периоду, необходимо тренировать, закаливать организм. Не лишней будет и медикаментозная поддержка, а также позитивный настрой.



Геомагнитный фон 12 ноября прогнозируется спокойный с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /



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