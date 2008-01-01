Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
12 ноября 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 07:12 Вторник, 12 ноября

  Предстоящим днём в формировании погоды Московского региона начнутся значительные перемены: обширный арктический антициклон постепенно оттеснит циклонические вихри на северо-запад. Атмосферное давление резко вырастет и превысит климатическую норму, а температура воздуха понизится, но все же останется выше привычных значений. Относительная влажность сохранится высокой.

По данным Метеобюро Москвы и области сегодня 12 ноября ожидается облачная с прояснениями погода. Местами ещё пройдёт небольшой дождь. Максимальная температура воздуха будет отмечаться в начале дня и в Москве составит 4..6, по области 2..7 градусов. Ветер северо-западного направления 5-10 м/с, местами порывами 12-14 м/с.

Такую погоду сложно назвать комфортной. Из-за резких скачков атмосферного давления недомогание могут почувствовать люди с заболеваниями сердца и сосудов. Причем как гипертоники, так и гипотоники. В группе риска люди, перенесшие сосудистые катастрофы. При повышенной влажности воздуха нередко обостряются хронические болезни бронхов и легких, суставов и позвоночника. Также не стоит забывать и о том, что поздняя осень и предзимье - время, когда резко возрастает риск простудных заболеваний. Да и психологический дискомфорт из-за короткого светового дня и серого пейзажа за окном испытывают многие.

Чтобы подготовиться к длительному холодному периоду, необходимо тренировать, закаливать организм. Не лишней будет и медикаментозная поддержка, а также позитивный настрой.

Геомагнитный фон 12 ноября прогнозируется спокойный с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
6:00
местное
+8
Вт.
12 ноя.
+8
Ср.
13 ноя.
+5
Чт.
14 ноя.
+6
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Клонкарри		 -46
Хабардино

некомфортное место: Мусала, Боровец
комфортное место: Аджмер

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100