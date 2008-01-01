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Новости погоды

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В связи с усилением ветра в Австралии объявлен режим ЧС

ИА "Метеоновости" / 10:05 Вторник, 12 ноября

  В австралийском штате Новый Южный Уэльс продолжается беспрецедентный сезон пожаров, начавшихся 15сентября, после удара молнии. На сегодняшний день здесь уже выгорел миллион гектаров растительности. Пожарным не удается справиться с ситуацией.

Чрезвычайная пожароопасность грозит крупным населенным пунктам ≈ городам Сидней, Ньюкасл, Вуллонгонг и их многочисленным пригородам, юго-восточным районам соседнего штата Квинсленд.

12 ноября ожидается резкое усиление западного ветра до 15-17 м/с, при сохранении температуры воздуха выше 30. Ситуация оценивается, как катастрофическая. По словам министра полиции штата Новый Южный Уэльс, это может стать "самой опасной неделей природных пожаров, которую когда-либо видела эта страна". Объявлен режим ЧС, который будет действовать несколько дней. / meteonovosti.ru /
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