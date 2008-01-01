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Новости погоды
В Новгородской области вода прибывает
ИА "Метеоновости" / 12:04 Вторник, 12 ноября
Сложная гидрологическая обстановка сохраняется на реках Новгородской области. Подтоплены жилые дома, приусадебные участки, дороги. В отдельных пунктах вода постепенно убывает, но далеко не везде. Ведь дожди в регионе не прекращаются. Следует отметить, что нынешний ноябрь в Новгородской области может стать самым дождливым за почти 70 лет! Сумма выпавших осадков уже превысила месячную норму, в отдельных районах выпало до двух месячных норм осадков. И это только в первую декаду месяца.
На озере Ильмень продолжался подъем уровня воды у деревни Войцы. Неблагоприятная отметка превышена на 10 см. Огороды и хозяйственные постройки затоплены в деревне Холынья и поселке Пролетарий.
Сильные дожди прошли в Новгородской области 11 и в ночь на 12 ноября. Количество выпавших осадков достигло 10 мм. И дожди в регионе продолжаются. Погодные условия здесь определяет активный циклонический вихрь, пришедший из Скандинавии, и его атмосферные фронты. Несколько улиц в поселке Хвойная стоят в воде. Подтоплены дома и в Хвойнинском районе.
13 ноября на улучшение обстановки рассчитывать не приходится. Атмосферное давление станет расти, ненастный циклон уйдет на восток, уступая место погожему антициклону. Осадков станет меньше. Но в Ленинградской и Новгородской областях ситуация иная. Здесь влияние на погоду оказывает циклонический вихрь из Европы. Именно он принесет дожди от небольших до умеренных. А воздух в циклоне очень теплый, в дневные часы термометры покажут +5..+10 градусов, на юге до +12. Это выше привычных значений на 7-8 градусов. / meteonovosti.ru /
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