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Новости погоды
Рекордное тепло в Европейской России
ИА "Метеоновости" / 12:42 Вторник, 12 ноября
Начало ноября на большей части ЕТР было очень теплым. В отдельных районах температура воздуха превышала климатическую норму на 10-12 единиц. И если в средней полосе рекорды устояли, то на юге без них не обошлось. Днем 11 ноября на острове Тюленьем (в Каспийском море) воздух прогрелся до 15,7o. Во Владикавказе термометры показали 24o, даже в жарком 2010 году здесь было 23,3o. В Сулаке 10,1o. Здесь рекорд держался с 1966 года.
В ближайшие дни ситуация не изменится. Сохранится теплая и солнечная погода - территорию по-прежнему опекает антициклон. Столь высокая температура, не соответствующая сезону, спровоцировала цветение сирени и других цветковых растений, которые обычно зацветают лишь весной. / meteonovosti.ru /
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