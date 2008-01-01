

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сильный снег обрушился на Ханты-Мансийский округ



ИА "Метеоновости" / 13:12 Вторник, 12 ноября



В минувший день, 11 ноября, Ханты-Мансийский округ оказался на пути следования активного циклонического вихря и его атмосферных фронтов. Разумеется, без снегопадов и метелей не обошлось. В отдельных районах выпало до 17 мм осадков в виде снега. Обычно, после такого обильного снегопада высота снежного покрова увеличивается на 16-18 см. Т.е., сугробы в регионе стали еще выше. Сильный, но не настолько, снег достался и югу Тюменской области. Здесь количество выпавших осадков составило 7 мм.



13 ноября погода начнет меняться. Циклонический вихрь сместится на восток, уступая место антициклону. Облаков станет заметно меньше, да и снег, если и пройдет, то лишь небольшой и не повсеместно. Температура воздуха понизится. Днем -15..-20 градусов, по югу -10..-15, по северу до -26. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



