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Усть-Камчатск присыпало пеплом



ИА "Метеоновости" / 13:35 Вторник, 12 ноября



Ранним утром 12 ноября вулкан Шевелуч выбросил столб пепла на высотку до 10 км. Из-за чего возникли неблагоприятные условия для авиации. А на Усть-Камчатский район выпал пепел. Но это незначительное количество и населению не угрожает опасность. В настоящее время вулкан ведет себя спокойно, пепел на ближайшие поселки не падает. / meteonovosti.ru /



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