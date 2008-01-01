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Новости погоды
В Омской области выпал сильный снег
ИА "Метеоновости" / 13:58 Вторник, 12 ноября
Сильный снегопад обрушился на Омскую область. И выпавший снег связан был с циклоническим вихрем, в тыловой части которого и оказался юго-восток Западной Сибири. Количество выпавших осадков 11 и ночью 12 ноября достигло 6 мм, увеличился и снежный покров.
13 ноября погода изменится. Антициклон с запада потеснит ненастный циклон. Температура воздуха понизится. Днем 0..-5, местами -9..-14 градусов. Сильных осадков не будет, при переменной облачности в отдельных районах пройдет лишь небольшой снег. / meteonovosti.ru /
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