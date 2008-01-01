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В Якутии настоящая зима



ИА "Метеоновости" / 14:21 Вторник, 12 ноября



Настоящая снежная зима сейчас в Якутии. Погодные условия определяет обширный антициклон, как и положено в это время года. Морозы в ночные часы усиливаются до -40 градусов. А на юге, где хозяйничают атмосферные фронты, идет снег, местами сильный. 11 и ночью 12 ноября выпало до 12 мм осадков. Снежные горы подросли еще на 11-13 см.



13 ноября влияние антициклона в регионе сохранится. Местами будет приниматься небольшой снег. На юге и на побережье снег от небольшого до умеренного, местами метель при ветре 15-20 м/с. Температура воздуха -20..-25 градусов, на юге и на Колыме -14..-10, на западе и на севере -25..-30, в низинах до -38 градусов, а ночью и до -45. / meteonovosti.ru /



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