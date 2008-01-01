Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
13 ноября 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:32 Среда, 13 ноября

  Предстоящим днем погоду в Москве и области будет определять северо-западная часть обширного антициклона. Атмосферное давление продолжит расти и в середине дня составит 759 мм рт ст. При облачной погоде с прояснениями осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в столице 5..7, по области 2..7 градусов. Ветер южный 5-10 м/с. Относительная влажность воздуха около 70-75%.

Под влиянием антициклона атмосферное давление сохраняется повышенным. Содержание кислорода в воздухе в норме.

Высокое атмосферное давление может оказывать негативное влияние при сосудистых нарушениях (нейроциркуляторная астения, атеросклероз сосудов, артериальная гипертония, мигрень).

Чтобы избежать неблагоприятных погодообусловленных реакций, следует контролировать артериальное давление, не допускать появления симптомов ухудшения самочувствия, принимать лекарства, рекомендованные врачом. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+3
Ср.
13 ноя.
+5
Чт.
14 ноя.
+6
Пт.
15 ноя.
+5
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Клонкарри		 -43
Оленек

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Барейли

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100