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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:32 Среда, 13 ноября



Предстоящим днем погоду в Москве и области будет определять северо-западная часть обширного антициклона. Атмосферное давление продолжит расти и в середине дня составит 759 мм рт ст. При облачной погоде с прояснениями осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в столице 5..7, по области 2..7 градусов. Ветер южный 5-10 м/с. Относительная влажность воздуха около 70-75%.



Под влиянием антициклона атмосферное давление сохраняется повышенным. Содержание кислорода в воздухе в норме.



Высокое атмосферное давление может оказывать негативное влияние при сосудистых нарушениях (нейроциркуляторная астения, атеросклероз сосудов, артериальная гипертония, мигрень).



Чтобы избежать неблагоприятных погодообусловленных реакций, следует контролировать артериальное давление, не допускать появления симптомов ухудшения самочувствия, принимать лекарства, рекомендованные врачом. / meteonovosti.ru /



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