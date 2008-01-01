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Новости погоды

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Паводки в Новгородской области

ИА "Метеоновости" / 09:38 Среда, 13 ноября

  Вода в реках Новгородской области продолжает прибывать. Уровень растет довольно медленно, но постепенно воды Волхова выходят на пойму и подтапливают прибрежные территории. Такое наблюдает в районе поселка Краснофонарный. Также в зоне подтопления деревня Меглицы на реке Уверь, Старая Русса у Полисти и деревня Войцы на озере Ильмень.

Прогноз гидрологов неблагоприятный. 13 и 14 ноября ожидается дальнейший подъем уровня воды на реке Полисть у Старой Руссы, что грозит подтоплением частного сектора.

С 13 по 15 ноября уровень воды в Волхове у Новгорода Великого поднимется до неблагоприятной отметки. При таком уровне воды наблюдается затопление садовых участков в поселках Панковка и Мостище (по данным Гидрометцентра России).

По прогнозу синоптиков 13 и 14 ноября в регионе местами пройдут небольшие дожди, температура воздуха по-прежнему выше привычных значений, +6..+11 градусов. / meteonovosti.ru /
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