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Паводки в Новгородской области



ИА "Метеоновости" / 09:38 Среда, 13 ноября



Вода в реках Новгородской области продолжает прибывать. Уровень растет довольно медленно, но постепенно воды Волхова выходят на пойму и подтапливают прибрежные территории. Такое наблюдает в районе поселка Краснофонарный. Также в зоне подтопления деревня Меглицы на реке Уверь, Старая Русса у Полисти и деревня Войцы на озере Ильмень.



Прогноз гидрологов неблагоприятный. 13 и 14 ноября ожидается дальнейший подъем уровня воды на реке Полисть у Старой Руссы, что грозит подтоплением частного сектора.



С 13 по 15 ноября уровень воды в Волхове у Новгорода Великого поднимется до неблагоприятной отметки. При таком уровне воды наблюдается затопление садовых участков в поселках Панковка и Мостище (по данным Гидрометцентра России).



По прогнозу синоптиков 13 и 14 ноября в регионе местами пройдут небольшие дожди, температура воздуха по-прежнему выше привычных значений, +6..+11 градусов. / meteonovosti.ru /



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