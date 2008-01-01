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Новости погоды

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В Приволжье период ноябрьского ненастья завершился

ИА "Метеоновости" / 10:14 Среда, 13 ноября

  Теплая погодная аномалия охватила значительную часть Европейской территории России. Рекорды температуры обновлялись на северо-западе и юге, очень тепло в центральной части и в Черноземье. Но на северо-востоке территории притаилась зима, и она ждет своего часа. Русский Север укрыт слоем снега высотой 20-30 сантиметров, и морозы здесь за -20.

Граница тепла и холода проходила по Приволжскому федеральному округу. Это - территория предзимья. На севере Пермского края и в Башкирии лежит снег, ночами в начале недели существенно подмораживало, да и дневная температура во многих районах оставалась отрицательной.

В первой декаде ноября региону "досталось" - один за другим его пересекали активные циклоны с запада. В связи с этим температура и давление показывали резкие изменения, часто погода была ветреной. Осадки выпадали то дождем, то снегом, отмечались такие неблагоприятные явления погоды, как ледяные дожди и гололед.

Во вторник к региону подошел очередной, на этот раз - заключительный циклон серии. Назвать его активным нельзя, но свою порцию осадков, хотя и не слишком интенсивных, он принесет. В Пермской области выпало до 10 мм, в виде мороси, переходящей в снег. Наблюдались туманы и гололедные явления, мокрый снег налипал на деревья и провода.



Во второй половине недели в регионе установится антициклональная погода - сухая, с высокими значениями атмосферного давления. Температура будет балансировать на грани предзимних показателей - днем около нуля, ночью небольшой, на севере территории - умеренный мороз. / meteonovosti.ru /
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