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Новости погоды

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Ухудшение погоды на восточном побережье России

ИА "Метеоновости" / 11:37 Среда, 13 ноября

  Циклоны не покидают побережье Дальнего Востока. Один из циклонических вихрей продолжает "кружить" над акваторией Охотского моря, а в его систему уже спешит циклон с севера Китая. Он начал портить погоду в Приморье уже 13 ноября.

К 14 ноября атмосферные фронты этих двух циклонов принесут в Приморье и в Хабаровский край осадки ( снег, мокрый снег), местами сильные и очень сильные, гололедные явления, сильный, а местами и почти ураганный ветер. Порывы ветра на побережье могут достигать 28-32м/с. Высота волн в Охотском и Японском морях может достигать 3-4,5 метров, что нарушит навигацию.

К 15 ноября в Приморье осадки и ветер начнут ослабевать, однако, порывы ветра у побережья еще могут достигать 17-22 м/с. И станет холодать: днем на побережье не выше -5..-10, на крайнем юге -4..+1 градус.

В Хабаровском крае осадки и ветер начнут ослабевать сутками позже и тоже заметно похолодает.

Ненастная погода достанется и островам. Курилы и Сахалин 14 ноября еще с теплой стороны атмосферного фронта. На Сахалине осадки, местами сильные, порывы ветра до 21-26 м/с, температура воздуха +1..+6, на юге до 8 тепла. 15 ноября осадки ( снег), местами сильные, усиление ветра до 23-28 м/сек, метель, температура -3..-8 градусов. К 16 ноября ветер и осадки начнут ослабевать.

Похолодает и на Курилах: после дневных 7-12 тепла 15-16 ноября уже 0..+5, небольшой снег, метель, порывы ветра 23-28 м/сек.

К 15 ноября ухудшится погода на Камчатке и охотском побережье Магаданской области. / meteonovosti.ru /
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