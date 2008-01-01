Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
13 ноября 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:24 Среда, 13 ноября

  В 12 часов в Москве облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 4,1..4,9 градуса; Северном 4,1..5,1 градуса, Северо-восточном 4,1..5,0 градуса, Восточном 3,4..3,8 градуса, Юго-восточном 4,0..4,4 градуса, Южном 3,4..4,7 градуса, Юго-Западном 3,3..4,2 градуса, Западном 3,4..4,0 градуса, Северо-западном 4,5..4,9 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура 3,5 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 3,3..4,4 градуса. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
18:00
местное
+5
Чт.
14 ноя.
+5
Пт.
15 ноя.
+4
Сб.
16 ноя.
+4
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Каолак		 -44
Хабардино

некомфортное место: Мургаш
комфортное место: Парбхани

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100