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Погода Севера Европейской России



ИА "Метеоновости" / 13:50 Среда, 13 ноября



Центральные и южные районы Европейской России остаются под опекой антициклона. А траектории перемещения атлантических циклонов пролегают по западу и северу Европейской России, поддерживая там неустойчивую погоду с осадками, порывистым ветром и перепадами температуры.



Один из циклонов принес 12 ноября обильные снегопады в КОМИ, на восток архангельской области и северо-запад вологодской. В городах Вытегда ( Вологодская область), Котлас ( Архангельская область) и в Сыктывкаре ( КОМИ) выпало рекордное для этого дня количество осадков: соответственно 15, 12 и 22 мм. В Сыктывкаре высота снега увеличилась на 9 см и составила 27 см. А в Воркуте в ночь на 14 ноября отмечена самая низкая температура в этом сезоне на Европейской России температура ( -30,8 градуса).



Перепады температуры и давления ожидаются в ближайшие три дня на Европейском Севере. Уже 15 ноября атмосферный фронт очередного циклона принесет на Кольский полуостров и в Архангельскую область новые порции влажного и теплого воздуха: пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, на юго-западе Архангельской области осадки в виде дождя.



В мурманской области ночью еще -1,-6 градусов, днем уже -3,+2 градуса. А вот 16 ноября, в тылу циклона, там уже в течение суток -5,-10 градусов. В Архангельской области в ночь на 14 ноября -3,+2 , на востоке -7,-12, днем +1,+6 градусов. Тепло и с осадками там будет и 15 ноября, а вот к 16 ноября осадки уже в виде снега, порывы ветра до 15-17 м/сек и 0,-5 градусов ночью и днем.



В КОМИ в ближайшие три дня осадки, местами сильные ( снег, мокрый снег), местами метель и порывы ветра до 15-20 м/сек. Днем в четверг еще -4,-9, на юге -2,+3, в пятницу и субботу -3,+2 и лишь на северо-востоке -6,-11 градусов.



В Ненецком автономном округе днем 14 ноября -10,-15, на западе 0,-5 градусов, снег, местами сильный, с метелью и порывами ветра до 15-20 м/сек. 15-16 ноября осадки ( снег, мокрый снег), местами порывы ветра до 15-18 м/сек, 16 ноября до 17-22 м/сек, температура -5,+1, на востоке -8,-14 градусов. / meteonovosti.ru /



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