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Дожди в Средиземноморских странах



ИА "Метеоновости" / 15:10 Среда, 13 ноября



Активный Средиземноморский циклон и его атмосферные фронты стали причиной обильных дождей и порывистого ветра в государствах Средиземноморья.



За день 12 и ночь 13 ноября в отдельных пунктах количество выпавших осадков приблизилось и даже превысило их месячную норму. Так, в отдельных районах Италии за указанный период выпало до 74 мм осадков; в Испании и Греции от 60 до 88 мм; до 54 мм дождей выпало в Сицилии, а порывы ветра там достигали 20 м/сек. В Хорватии количество выпавших осадков составило 50-77 мм; в Албании и Боснии выпало от 25 до 52 мм. 13 и 14 ноября погода улучшится, а вот к концу недели очередной циклон вполне может стать причиной новых порций осадков. / meteonovosti.ru /



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