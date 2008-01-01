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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:25 Среда, 13 ноября



В 15 часов в Москве небольшая облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 5,6..6,1 градуса; Северном 5,6..6,2 градуса, Северо-восточном 5,1..5,9 градуса, Восточном 4,9..5,2 градуса, Юго-восточном 4,9..6,0 градуса, Южном 5,1..5,8 градуса, Юго-Западном 4,8..5,7 градуса, Западном 5,0..5,8 градуса, Северо-западном 5,4..6,2 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура 5,1 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 5,0..5,8 градуса. / meteonovosti.ru /



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