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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:25 Среда, 13 ноября

  В 15 часов в Москве небольшая облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 5,6..6,1 градуса; Северном 5,6..6,2 градуса, Северо-восточном 5,1..5,9 градуса, Восточном 4,9..5,2 градуса, Юго-восточном 4,9..6,0 градуса, Южном 5,1..5,8 градуса, Юго-Западном 4,8..5,7 градуса, Западном 5,0..5,8 градуса, Северо-западном 5,4..6,2 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура 5,1 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 5,0..5,8 градуса. / meteonovosti.ru /
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местное
+5
Чт.
14 ноя.
+5
Пт.
15 ноя.
+4
Сб.
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+4
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Каолак		 -44
Хабардино

некомфортное место: Мургаш
комфортное место: Парбхани

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