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Новости погоды

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О погоде вечером в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 15:25 Среда, 13 ноября

  Погоду в столичном регионе будет определять западная периферия антициклона. При небольшой облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве +3..+5 градусов, по области +2..+5 . Ветер южный 3-8 м/с. Относительная влажность воздуха 70-75%.. / meteonovosti.ru /
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