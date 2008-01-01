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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:28 Четверг, 14 ноября



Предстоящим днем столичный регион будет находиться на периферии антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 5..7, по области 4..9 градусов. Ветер южный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 758 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 70%.



Погодные условия в московском регионе изменятся незначительно. Сохраняется повышенный фон атмосферного давления, мало измениться температурный режим. Для здоровых людей погодные условия будут вполне комфортны и не должны вызвать заметных метеопатических реакций. А для людей метеозависимых, ослабленных болезнями, даже незначительные колебания основных метеопараметров весьма ощутимы. Из-за высокого атмосферного давления недомогание могут почувствовать люди с заболеваниями сердца и сосудов, склонные к спастическим реакциям.



Справится с влиянием неблагоприятной погоды помогут своевременное и постоянное лечение имеющихся болезней. Сама природа в этом случае может оказать огромное влияние - здоровый образ жизни, закаливающие процедуры, терренкуры и дыхательная гимнастика на воздухе, соблюдение режима труда и отдыха. / meteonovosti.ru /



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