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Новости погоды

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Бора в Новороссийске

ИА "Метеоновости" / 09:43 Четверг, 14 ноября

  Сухая и теплая погода уже не один день радует жителей и гостей юга Европейской России. На черноморском побережье днем воздух прогревался до 15-20, в районе Сочи в отдельные дни до 25 градусов. С усилением влияния антициклона, чей центр переместится в Сибирь, и ростом атмосферного давления, барические градиенты над побережьем увеличатся, усилится ветер. В районе Новороссийска скорость северо-восточного ветра 14 ноября составит 14-19 м/сек, а порывы ветра могут достигать 20-25 м/сек. Условия для сильного ветра сохранятся на черноморском побережье до конца недели. / meteonovosti.ru /
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