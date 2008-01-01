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Циклоны атаковали Дальний Восток



ИА "Метеоновости" / 10:20 Четверг, 14 ноября



Активный южный циклон с центром над Японским морем, стал виновником неблагоприятной погоды на юго-востоке Дальневосточного округа. Поднимаясь по акватории моря с юга на север, он накрыл ненастной зоной Приморский, Хабаровский края и Сахалин. В среду и в ночь на четверг в Приморье прошли сильные осадки в виде дождя, снега и мокрого снега, местами выпало 20-25 мм, при этом порывы ветра достигали 26 м/с. . На Сахалине осадки шли также в смешанной фазе (дождь, мокрый снег, снег, до 16 мм), ветер усиливался до 28 м/с. Хабаровский край накрыли снегопады. На юге края количество выпавших осадков превысило 40 мм, ветер разгонялся до 25 м/с.



Еще один циклон заполнялся над Охотским морем. Но и он стал виной штормовой погоды в южной половине Камчатского края. Прошли сильные осадки, сопровождаемые порывистым ветром.



Сегодня циклон, углубляясь, продолжит продвигаться на север, сохраняя неблагоприятную погоду на юго-востоке округа.



В пятницу его центр окажется уже на охотском побережье Хабаровского края, где ожидаются сильные и очень сильные осадки в виде снега и мокрого снега, метель, гололедные явления, ветер 23-28 м/с, на побережье до 33 м/с. Снегопады, метель, штормовой ветер накроют и побережье Магаданской области. Сильные осадки пройдут в Камчатском крае, в горных и предгорных районах ожидается налипание мокрого снега, ветер 15-20 м/с, в прибрежных районах 25-30 м/с, в горах усилится лавиноопасность. Ветреным грядущий день будет в Приморье, на Сахалине и Курилах. / meteonovosti.ru /



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