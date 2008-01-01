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Новости погоды
В Санкт-Петербурге до рекордов - рукой подать
ИА "Метеоновости" / 11:24 Четверг, 14 ноября
В Санкт-Петербурге снова потепление, и до рекордов - рукой подать.
Санкт-Петербург пока не желает полностью погружаться предзимье, хотя время для этого пришло. Напротив, первая декада месяца завершилась новым климатическим рекордом - 10 ноября столбик термометра добрался до отметки +10,1. Примечательно, что прежний рекорд удерживал верхнюю ступень пьедестала долгих 80 лет.
Но продолжения не последовало - после всплеска тепла существенно похолодало, положительная температурная аномалия сократилась до пары градусов. Еще немного - и в город, в который раз за этот месяц, заглянули бы заморозки. Однако от ночного "минуса" Северную столицу уберегло плотное облачное одеяло.
В середине недели температурный тренд перешел к росту - расположившийся над центральными районами европейской части России антициклон по своей западной периферии подбрасывает тепло из Белоруссии на северо-запад страны. И хотя по пути воздушная масса "теряет градусы", в четверг и пятницу на +8:+10 жители Питера вполне могут рассчитывать. Под вопросом окажутся рекорды тепла для этих дней ноября. Возможны небольшие дожди.
В выходные будет уже не так тепло, но и вероятность осадков невысока. / meteonovosti.ru /
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