

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Санкт-Петербурге до рекордов - рукой подать



ИА "Метеоновости" / 11:24 Четверг, 14 ноября



В Санкт-Петербурге снова потепление, и до рекордов - рукой подать.



Санкт-Петербург пока не желает полностью погружаться предзимье, хотя время для этого пришло. Напротив, первая декада месяца завершилась новым климатическим рекордом - 10 ноября столбик термометра добрался до отметки +10,1. Примечательно, что прежний рекорд удерживал верхнюю ступень пьедестала долгих 80 лет.



Но продолжения не последовало - после всплеска тепла существенно похолодало, положительная температурная аномалия сократилась до пары градусов. Еще немного - и в город, в который раз за этот месяц, заглянули бы заморозки. Однако от ночного "минуса" Северную столицу уберегло плотное облачное одеяло.



В середине недели температурный тренд перешел к росту - расположившийся над центральными районами европейской части России антициклон по своей западной периферии подбрасывает тепло из Белоруссии на северо-запад страны. И хотя по пути воздушная масса "теряет градусы", в четверг и пятницу на +8:+10 жители Питера вполне могут рассчитывать. Под вопросом окажутся рекорды тепла для этих дней ноября. Возможны небольшие дожди.



В выходные будет уже не так тепло, но и вероятность осадков невысока. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



