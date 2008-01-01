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Снежный покров все ближе к центру России



ИА "Метеоновости" / 11:28 Четверг, 14 ноября



В ноябре снежный покров появляется на всей территории России, за исключением Крыма, Краснодарского края и долин Предкавказья. Устойчивый снежный покров устанавливается в Сибири и на Дальнем Востоке, исключая узкую прибрежную полосу на юге Приморского края, и на территории Европейской России южнее широты 55 градусов. В Москве и Подмосковье устойчивый снежный покров устанавливается, как правило, после 25 числа последнего осеннего месяца. В этом году погода придерживается климатических показателей.



На европейской территории, южнее 60-ой параллели снега пока нет. Зато севернее этой линии снег лег уже до весны.



Наименьшая его высота в Вологодской и на севере Ленинградской областей (от 3 до 11 см). А самые большие сугробы на европейской территории - в Ненецком автономном округе - до 42 см.



На азиатской территории снег лежит повсеместно, даже на юге территории. Его высота колеблется на Урале от 2 до 40 см, в Сибири от 2 до 48 см (в центральных районах Красноярского края), на Дальнем Востоке от 3 до 59 см (на севере Хабаровского края). / meteonovosti.ru /



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