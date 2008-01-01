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В Москве в выходные дни: тепло и солнце..



ИА "Метеоновости" / 12:09 Четверг, 14 ноября



погодой. За первую половину месяца средняя температура оказалась на 4 градуса выше многолетних значений. Омрачало настроение лишь пасмурное небо. Но за ближайшие 3-4 суток в Москве месячная норма по солнечному сиянию будет практически выполнена.



В ноябре в Москве солнце, в среднем светит 32 часа, или около одного часа в день. Но из-за частых визитов атлантических циклонов теплой погоде сопутствовала плотная пелена облаков. Но к завершению рабочей недели синоптическая ситуация изменилась. Дорогу ненастным вихрям преградил обширный антициклон. Его центр расположился над Поволжьем, а Москва и область оказались на его западной окраине.



В ближайшие дни антициклон компенсирует москвичам солнечные дни, он установит малооблачную погоду без осадков, а с южными ветрами в центр России продолжит поступать теплый воздух. Среднесуточная температура по-прежнему будет выше средних климатических значений на 4 градуса. За счет сокращения светового дня ночи станут прохладнее, температура в столице от 0 до +2, по области от 1 мороза до 4 тепла. Днем максимальная температура от 4 до 9 градусов. Фон температуры будет соответствовать периоду золотой осени.



Теплая середина ноября - не редкость для московской погоды. За последние 70 лет в 23 случаях наблюдалось аналогичное тепло. Его продолжительность колебалась от 2 до 7 дней. В текущем тысячелетии теплая погода в период с 12 по 18 ноября отмечалась 9 раз. Последний раз - в 2017 году, когда максимальная температура днем достигала +5..+6 градусов. Ноябрь 2019 года пополнит их число. А осень может оказаться самой теплой в этом столетии и не только. / meteonovosti.ru /



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