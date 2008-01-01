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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:42 Четверг, 14 ноября

  В 12 часов в Москве ясная солнечная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 5,2..6,8 градуса; Северном 5,0..6,6 градуса, Северо-восточном 5,1..6,7 градуса, Восточном 5,2..5,4 градуса, Юго-восточном 4,3..5,8 градуса, Южном 4,6..6,3 градуса, Юго-Западном 4,9..5,8 градуса, Западном 3,5..5,5 градуса, Северо-западном 4,7..5,8 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура 4,3 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 4,1..6,2 градуса. / meteonovosti.ru /
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Факт
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местное
+5
Чт.
14 ноя.
+5
Пт.
15 ноя.
+4
Сб.
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+4
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Перт		 -38
Тутончаны

некомфортное место: Мургаш
комфортное место: Бриндизи

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