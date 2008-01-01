Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
14 ноября 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Эвенкия вернула первенство по морозам

ИА "Метеоновости" / 13:17 Четверг, 14 ноября

  Ноябрь текущего года на сибирских просторах начался с аномально теплой погоды. В Эвенкии, сибирском полюсе холода, Температура воздуха превышала обычную для этой поры на 8-10 градусов, а в дневные часы морозы были совсем небольшими, до -4 градусов. Но теплая погода удерживалась лишь в первой пятидневке месяца. Морозы начали крепчать, и уже к середине месяца именно над сибирскими просторами сформировался очаг аномально холодной погоды. В ночь на 14 ноября именно в Эвенкии отмечалась самая низкая температура на территории России. Столбики термометров достигли отметки в -45 градусов.

Сильные морозы отмечались и на юго-востоке Сибири, в Иркутской области температура понижалась до -40 градусов. А на севере Забайкальского края минимальная температура даже установила новый суточный рекорд. В проселке Чара она понизилась до -41.9 градусов, что на градус ниже рекорда, удерживающегося с 1984 года.

В ближайшие дни аномально холодная погода на территории Сибири, в Бурятии и Забайкальском крае сохранится. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+8
Пт.
15 ноя.
+5
Сб.
16 ноя.
+4
Вс.
17 ноя.
+6
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+40
Тете		 -35
Чара

некомфортное место: Мургаш
комфортное место: Джхарсугуда

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100