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Эвенкия вернула первенство по морозам



ИА "Метеоновости" / 13:17 Четверг, 14 ноября



Ноябрь текущего года на сибирских просторах начался с аномально теплой погоды. В Эвенкии, сибирском полюсе холода, Температура воздуха превышала обычную для этой поры на 8-10 градусов, а в дневные часы морозы были совсем небольшими, до -4 градусов. Но теплая погода удерживалась лишь в первой пятидневке месяца. Морозы начали крепчать, и уже к середине месяца именно над сибирскими просторами сформировался очаг аномально холодной погоды. В ночь на 14 ноября именно в Эвенкии отмечалась самая низкая температура на территории России. Столбики термометров достигли отметки в -45 градусов.



Сильные морозы отмечались и на юго-востоке Сибири, в Иркутской области температура понижалась до -40 градусов. А на севере Забайкальского края минимальная температура даже установила новый суточный рекорд. В проселке Чара она понизилась до -41.9 градусов, что на градус ниже рекорда, удерживающегося с 1984 года.



В ближайшие дни аномально холодная погода на территории Сибири, в Бурятии и Забайкальском крае сохранится. / meteonovosti.ru /



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