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Температура в Санкт-Петербурге приближается к рекорду



ИА "Метеоновости" / 13:33 Четверг, 14 ноября



В текущие дни в западную половину европейской территории с южными ветрами поступает субтропическое тепло. Рекордных значений достигает максимальная температура в большинстве городов наших западных соседей, в Республике Беларусь и в Украине. Выброс тепла настолько мощный, что он распространяется далеко к северу. В тепле пребывает и российский северо-запад. В минувшие сутки заветной планки температура достигла в псковской области. В населенном пункте Пушкинские Горы она повысилась до +11.5, оставив позади рекорд 1969 года со значением +10.7 градусов. С 1969 года удерживался рекорд и в областном центре. В Пскове он составлял +10.1. Но и здесь температура 13 ноября внесла коррективы, новый рекорд для этого числа теперь равен +10.8 градусов.



Теплым день 13 ноября был и в Северной столице. А сегодня температура готова превысить заветную планку. Уже в 12 часов она повысилась до +8.5 градусов, а рекордное значение составляет +9 градусов. / meteonovosti.ru /



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