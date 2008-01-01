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О погоде вечером в Москве и области



ИА "Метеоновости" / 15:20 Четверг, 14 ноября



Погоду в столичном регионе будет определять антициклон с центром над Средней Волгой . При небольшой облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве +4..+6 градусов, по области +3..+6. Ветер южный 3-8 м/с. Относительная влажность воздуха 65-70%.. / meteonovosti.ru /



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