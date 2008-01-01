|
|
|
Новости погоды
О погоде вечером в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 15:20 Четверг, 14 ноября
Погоду в столичном регионе будет определять антициклон с центром над Средней Волгой . При небольшой облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве +4..+6 градусов, по области +3..+6. Ветер южный 3-8 м/с. Относительная влажность воздуха 65-70%.. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.