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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:27 Пятница, 15 ноября



Предстоящим днем столичный регион продолжает находиться на периферии антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 5..7, по области 4..9 градусов. Ветер южный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 759 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 70%.



Благодаря антициклону в столичном регионе сохранится теплая и сухая погода с благоприятным кислородным режимом. Положительная аномалия температуры составит 4-5 градусов. Еще выше станет и без того высокий фон атмосферного давления. Наиболее остро на рост атмосферного давления и его высокий фон (по медицинской классификации это спастический тип погоды ) реагируют люди с сердечно- сосудистыми болезнями, такими как гипертония, страдающие сосудистыми нарушениями, вегето-сосудистой астенией, мигрень, склонные к частым приступам стенокардии. Следует контролировать артериальное давление, не допускать развития болевых приступов, принимать лекарства рекомендованные врачом. Помогут и различные домашние средства - горчичники на шейный отдел позвоночника, травяные чаи, пустырник, боярышник, дыхательные упражнения, небольшие, не нагрузочные прогулки на свежем воздухе.



Геомагнитный фон 15 ноября прогнозируется спокойный / meteonovosti.ru /



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