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Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 09:44 Пятница, 15 ноября



Миновала первая половина ноября и в историю наблюдений над московской погодой она войдет теплой. Средняя температура минувших дней оказалась выше нормы на 4 градуса. Теплым ожидается и сегодняшний день Ее максимальное значение в пятницу ожидается от 5 до 7 градусов. Но рекордной планки температуре достичь не удастся. В рекордсменах останется 2010 год, когда 15 числа максимальная температура составила +12.4 градуса.



А самая холодная ночь этих суток отмечалась в далеком 1965 году. Под утро ударили нешуточные морозы, температура понизилась до -20.3 градусов, что также стало рекордом, но уже суточного минимума.



Сильными осадками отметился этот день в 1931 году. На Московскую землю вылилось 16.8 мм небесной влаги, при месячной норме 58 мм. / meteonovosti.ru /



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