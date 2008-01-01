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Новости погоды

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В Крыму все еще очень тепло. Когда ждать похолодания?

ИА "Метеоновости" / 10:18 Пятница, 15 ноября

  На этой неделе в Крыму было очень тепло. В преддверии календарной зимы в центральных районах полуострова сохранялись островки настоящего лета с температурой выше +20 градусов. Конечно, такие высокие показания термометров для ноября - далеко не норма. Климатическая статистика подтверждает это новыми рекордами

В среду, 13ноября, в поселке Черноморское в условиях малооблачной погоды с большим перекрытием обновился абсолютный максимум температуры, установленный в 1963 году (+17,8), воздух прогрелся до +21,4. Новому рекорду не смог помешать даже умеренный восточный вете

Погода порадует теплом крымчан и гостей Тавриды еще несколько дней. В конце этой недели и в начале следующей преобладающая температура днем +15:+18, в отдельных районах до +20. По предварительным прогнозам, существенное похолодание на полуострове ожидается в последней пятидневки осени. / meteonovosti.ru /
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