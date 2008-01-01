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Восточные рубежи России во власти циклона



ИА "Метеоновости" / 10:49 Пятница, 15 ноября



Глубокий циклонический вихрь, перебравшийся из Японского в Охотское море, раскрутился до больших высот и подчинил своему влиянию восточные территории России. Ближе всех к центру циклона оказались Хабаровский край и Сахалин. Именно здесь отмечалось наибольшее количество осадков в виде снега и мокрого снега, на Сахалине с дождем, местами выпало до 35 мм, поднялась метель, ветер усиливался до 31 м/с. Осадки в виде дождя и мокрого снега, сопровождаемые ветром штормовой силы, шли в камчатском крае. На периферии циклона находились Магаданская область и Приморье. Осадки, выпавшие здесь, были не столь интенсивны, а вот ветер разгонялся до 20-25 м/с.



Сегодня циклон сохранит свою активность, почти не меняя своего местоположения. В Хабаровском крае (преимущественно на севере) весь день будут идти сильные и очень сильные осадки в виде снега и мокрого снега, поднимется метель, ожидаются гололедные явления, ветер 18-23 м/с, на побережье до 33 м/с, в южных и центральных районах снег, метель, ветер 23-28 м/с. На побережье Магаданской области снег, метель, ветер 25-30 м/с. На Сахалине ветер штормовой силы (до 30 м/с). На юге Камчатского края пройдут сильные осадки (мокрый снег, дождь), ветер усилится до 25-30 м/с, в горных и предгорных районах ожидается налипание мокрого снега, в горах лавиноопасно. Ветреным день ожидается и в Приморье. / meteonovosti.ru /



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