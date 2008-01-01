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Московская осень может стать рекордно теплой!



ИА "Метеоновости" / 11:41 Пятница, 15 ноября



осень 2019 года в Москве взяла курс на тепло! И каждый из осенних месяцев оказывался теплее многолетних значений. И с большой вероятностью, что текущая осень в столице окажется самой теплой за последние 140 лет!



Первая половина сентября продолжила летнюю погоду. Даже в ночные часы температура удерживалась в интервале от 10 до 15 градусов, а днем и вовсе воздух прогревался до 21..26 градусов, что нечасто случалось в июле. Похолодание, наступившее в пятой пятидневке месяца, оказалось кратковременным, и к завершению сентября теплые дни вернулись. В итоге первенец осени вошел в историю наблюдений с температурой на 1.3 градуса превышающей норму.



Октябрь решил превзойти своего предшественника, и в нем средняя температура месяца превысила норму почти на 4 градуса. Лишь в течение 5 дней температура в октябре была ниже нормы. А выпавший в конце месяца снег, так и не прикрыл московскую землю, он удержался не более суток. Центральный месяц осени вошел в тройку самых теплых октябрей за все время наблюдений.



Теплую эстафету подхватил и ноябрь. За первую половину месяца температура воздуха превысила многолетние значения уже на 4.4 градуса и по этим показателям претендует выйти в лидеры. Пока самым теплым последний месяц осени остается за 2013 годом, когда средняя за месяц температура составила +4 градуса при норме -1.2 градуса.



Теплая погода осенью, когда средняя температура сезона превышает норму на 1 и более градусов, бывает не часто. За период с 1880 года таких сезонов набралось лишь 24, а самыми теплыми они были в 1938 и 1974 годах. А на 2 градуса и более было всего 8 сезонов!



Следует отметить, что в этом тысячелетии холодной осени не было ни разу. В 7 годах средняя температура соответствовала норме, а в остальных 12 годах превышала ее на 1-2 градуса. В прошлом 2018 году, осень также была теплая.



Но не всегда за теплой осенью следует теплая зима. Из 24 теплых осенних сезонов лишь половина из них переходит в теплую зиму. Так случилось в 2008, 2011, 2013, 2015 и в прошлом, 2018, годах. / meteonovosti.ru /



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