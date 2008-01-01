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Новости погоды

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Морозы нагрянули в США, а винят Сибирь.

ИА "Метеоновости" / 11:54 Пятница, 15 ноября

  Сильно выраженные меридиональные процессы в Северном полушарии стали причиной снежной и необычайно холодной погоды в США. В Чикаго температура опустилась до - 13 градусов и побила рекорд 1986 года. Воздух в восточные штаты поступал практически с Полюса. А некоторые американские ученые считают, что из Сибири!

Во многих штатах кроме аномальных морозов, пришли и осадки, что привело к образованию снежного покрова высотой до 25 см, что более характерно для центрального месяца зимы.

В результате буйства природы и рекордных морозов многие школы и предприятия были экстренно закрыты, а в местных аэропортах отменены тысячи авиарейсов.

В СМИ сообщается о большом количестве аварий на дорогах. Машины без зимней резины, оказались не готовы к резкому изменению погоды. / meteonovosti.ru /
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