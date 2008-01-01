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Забайкалье: ни дня без рекорда



ИА "Метеоновости" / 12:24 Пятница, 15 ноября



Сибирская погода решила свести на нет накопленное за первые осенние месяцы тепло. Вот и в минувшие сутки самыми студеными на территории России стали сибирские просторы. Полюсом холода по-прежнему остается Эвенкия, где столбики термометров повсеместно преодолели 40-градусную отметку, а местами понизились до -48.7 градусов, и это самая низкая температура в России за минувшие сутки



Сильные морозы сохранялись и на юго-востоке Сибири, в Иркутской области температура понижалась до -40 градусов. А на севере Забайкальского края минимальная температура вновь установила суточный рекорд. В поселке Чара морозы усилились до -42.7 градусов, что почти на градус ниже рекорда, удерживающегося с 1984 года.



В ближайшие дни аномально холодная погода на территории Сибири, в Бурятии и Забайкальском крае сохранится. / meteonovosti.ru /



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