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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:25 Пятница, 15 ноября

  В 12 часов в Москве полупрозрачная перистая облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 4,3..5,3 градуса; Северном 3,9..5,5 градуса, Северо-восточном 4,1..5,1 градуса, Восточном 3,2..3,9 градуса, Юго-восточном 2,7..4,7 градуса, Южном 4,1..5,1 градуса, Юго-Западном 3,7..4,8 градуса, Западном 3,3..4,6 градуса, Северо-западном 3,8..4,5 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура 3,2 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 2,9..4,6 градуса. / meteonovosti.ru /
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Факт
12:00
местное
+4
Сб.
16 ноя.
+4
Вс.
17 ноя.
+5
Пн.
18 ноя.
+5
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Нджамена		 -37
Верхоянск

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Амбикапур

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