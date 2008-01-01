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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:25 Пятница, 15 ноября



В 12 часов в Москве полупрозрачная перистая облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 4,3..5,3 градуса; Северном 3,9..5,5 градуса, Северо-восточном 4,1..5,1 градуса, Восточном 3,2..3,9 градуса, Юго-восточном 2,7..4,7 градуса, Южном 4,1..5,1 градуса, Юго-Западном 3,7..4,8 градуса, Западном 3,3..4,6 градуса, Северо-западном 3,8..4,5 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура 3,2 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 2,9..4,6 градуса. / meteonovosti.ru /



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