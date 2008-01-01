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Новости погоды

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В Санкт-Петербурге - рекордное тепло

ИА "Метеоновости" / 13:41 Пятница, 15 ноября

  В текущие дни в западную половину европейской территории с южными ветрами поступает субтропическое тепло. Рекордных значений достигает максимальная температура в большинстве городов наших западных соседей, в Республике Беларусь и в Украине. Выброс тепла настолько мощный, что он распространяется далеко к северу. В тепле пребывает и российский северо-запад. В минувшие сутки заветной планки температура достигла в Псковской области. В населенном пункте Пушкинские Горы она повысилась до +10.8, оставив позади рекорд 1969 года со значением +9.4 градуса. С 1950 года удерживался рекорд и в областном центре. В Пскове он составлял +9.5. Но и здесь температура 14 ноября внесла коррективы, новый рекорд для этого числа теперь равен +10.8 градусов.

Теплым день 14 ноября был и в Северной столице, а также в большинстве городов Ленинградской области. В Санкт-Петербурге новый рекорд составляет +9.9 градусов (предыдущий, +9.6 удерживался с 2005 года). Рекордных значений установила температура в Выборге (+9.1), Бологое (+9.3) и Тихвине (+9.9).

Тепло добралось до Карелии, где городом-рекордсменом стал Петрозаводск с температурой +7.3 градуса, что на 0.1 градуса выше рекорда 1938 года. / meteonovosti.ru /
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