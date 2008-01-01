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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:14 Суббота, 16 ноября

  Предстоящим днём на фоне повышенного атмосферного давления Московский регион будет пересекать холодный атмосферный фронт. Впрочем, каких-либо существенных осадков ждать не стоит, и выражен он будет в большей степени лишь в облачности благодаря высокому антициклону.

По сведениям Метеобюро Москвы и области сегодня 16 ноября ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Температура превысит многолетние значения на 2 градуса при максимальной температуре в Москве 3..5, по области 2..7 градусов. Ветер южного направления 4-9 м/с. Атмосферное давление остается высоким (почти на 10 единиц).

Наиболее остро на повышенный фон атмосферного давления (по медицинской классификации это спастический тип) реагируют лица с сердечно-сосудистыми болезнями - гипертоники, перенесшие сосудистые нарушения, склонные к частым приступам стенокардии, с вегетососудистой астенией, мигренью и др.). Следует контролировать артериальное давление, не допускать развития болевых приступов, принимать лекарства рекомендованные врачом. Помогут и различные домашние средства - горчичники на шейный отдел позвоночника, травяные чаи, пустырник, боярышник, дыхательные упражнения, непродолжительные прогулки на свежем воздухе.

Геомагнитный фон 16 ноября прогнозируется спокойный / meteonovosti.ru /
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