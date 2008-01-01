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Новости погоды

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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:50 Суббота, 16 ноября

  Первая половина ноября осталась позади и в историю наблюдений над московской погодой она войдет теплой. Средняя температура минувших дней оказалась выше нормы на 4 градуса.

Теплым ожидается и сегодняшний день Максимальная температура в субботу ожидается от 5 до 7 градусов. Но рекордной планки ей достичь не удастся. В рекордсменах останется 2010 год, когда 16 числа максимальная температура составила +10.4 градуса.

А самая холодная ночь этих суток отмечалась в далеком 1951 году. Под утро ударили нешуточные морозы, температура понизилась до -20.8 градусов, что также стало рекордом, но уже суточного минимума.

Сильными осадками отметился этот день в 2001 году. На Московскую землю вылилось 16 мм небесной влаги, при месячной норме 58 мм. / meteonovosti.ru /
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